Владимир Путин опубликовал указ о ротации состава президиума Госсовета

Президиум Государственного совета Российской Федерации обновлен. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В рамках ротации органа, отвечающего за координацию действий органов государственной власти и реализацию внутренней и внешней политики России, состав президиума покинули десять человек. В их числе губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Магаданской области Сергей Носов.

На освободившиеся места пришли главы других субъектов РФ, а также полпред главы государства в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и глава Узловского района Тульской области Марина Карташова. Полный список подвергшихся ротации членов президиума Госсовета доступен на портале правовой информации.