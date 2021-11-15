Депутат Рады Бурмич указал на польско-украинскую схему заработка на мигрантах в Белоруссии

Украинский чиновники вслед за польскими коллегами нашли способ заработать миллиарды гривен на ситуации с мигрантами на границе Белоруссии, рассказал народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич.

Соответствующим заявлением он поделился в эфире телеканала «НАШ». политик иронично отметил, что было бы странно, если бы Банковая не нашла способ получить выгоду из этой ситуации. Бурмич напомнил, что у Белоруссии и Украины со странами, откуда бегут люди, есть безвизовый режим. Их перевозку осуществляют турфирмы, которые находят не на белорусской территории, а в Западной Европе, добавил он. Нынешняя ситуация выгодна и Польше, и Украине, считает депутат. Он раскрыл неудобную для Киева и Варшавы правду о ситуации с мигрантами.

«Правящая партия Польши усилила свои позиции как внутри страны, так и в отношениях с Брюсселем. Теперь они плачутся ЕС и просят помощи на фоне общего кризиса. В то же время поляки все так же зарабатывают на нелегалах, просто перенаправив на время потоки...Наш новый глава МВД в первом же заявлении призвал укреплять границу, на что нужно 17 миллиардов. Теперь он эту сумму обязательно получит, да еще и помноженную на два. А распилят в итоге все подчистую», — подчеркнул Бурмич.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что миграционный кризис является попыткой главы Белоруссии Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Он также подтвердил поддержку Польши со стороны США, сообщал телеканал «360».