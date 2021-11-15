Кедми: главной ошибкой Украины и Прибалтики является вражда с Россией

Страны Балтии и Украина совершили в своей истории одну и ту же роковую ошибку, и теперь, если они хотят избежать скорого исчезновения, у них остался единственный выход – налаживать отношения с Россией.

Такое мнение в эфире канала ITON-TV высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого Литва, Латвия, Эстония и Украина похожи не только фактом своего вхождения в состав Советского Союза, но и тем, что как раз в этот период все они совершили самый большой в своей истории экономический, промышленный, научный и культурный рывок. И все достижения этих стран одновременно закончились после обретения ими независимости, подчеркнул Кедми, который уверен, что причиной таких перемен стала общая роковая ошибка, совершенная властями бывших советских республик.

Как напомнил израильский политолог, Киев какое-то время после распада СССР еще хотя бы пытался усидеть на двух стульях и сохранить отношения и с Россией, и с Западом. А страны Балтии сразу выбрали антироссийский политический курс, к которому в 2014 году примкнула и Украина, приговорившая себя таким образом к неминуемой гибели

В качестве примера Яков Кедми напомнил о том, как действовала Финляндия. Во время Второй мировой войны эта страна выступала на стороне фашистской Германии, однако затем власти Финляндии решили развивать отношения с Советским Союзом в позитивном ключе.

Финны решили, что они не будут сносить памятники, оставшиеся на территории их страны со времен ее вхождения в состав Российской империи, отказались от вступления в НАТО и от политического курса, построенного на основе противостояния с Москвой. И сейчас Финляндия является независимой и процветающей страной, напомнил Кедми.

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«К сожалению, ни Украина, ни прибалты не пошли по этому пути, совершив роковую ошибку с построением политики на вражде с Россией. И эта ошибка рано или поздно приведет к тому, что украинцы с прибалтами не смогут существовать в рамках своих государств. Украина с Прибалтикой скоро могут исчезнуть», — заключил израильский эксперт.

Напомним, ранее Яков Кедми, высказал уверенность в том, что, несмотря на готовность западных стран оказывать Украине поддержку оружием, военной техникой и боеприпасами, в случае, если Киев развяжет полномасштабный военный конфликт с Россией, ни Евросоюз, ни НАТО не вступятся за него и не станут ввязываться в войну на стороне Украины.