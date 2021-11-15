Эрдоган признался, что считает себя самым опытным среди мировых лидеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя самым опытным среди сегодняшних лидеров. Глава государства выступил с таким заявлением на встрече с молодежью в провинции Чанаккале.

Турецкий лидер прокомментировал свой опыт на посту президента страны. По словам Эрдогана, он говорит это не для того, чтобы хвалиться, а для определения своего места среди коллег.

«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я — самый опытный», — признался президент Турции.

Глава республики сказал это в рамках встречи с молодежью в провинции на северо-западе страны. Трансляция выступления велась в Twitter.

Эрдоган получил пост премьер-министра Турции в 2003 году. Тогда политик победил на парламентских выборах во главе Партии справедливости и развития. Президентство Эрдогана длится с 2014 года.