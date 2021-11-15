Свыше двух тысяч мигрантов пришли к границе Польши в надежде попасть в Европу

Порядка 3,5 тысячи мигрантов ждут возможности попасть на территорию Европы из Белоруссии.

В Сети появилось видео, как беженцы расположились на погранпереходе между Белоруссией и Польшей. Все они хотят попасть в Евросоюз. Люди устроили стихийный лагерь и ждут возможности перейти через польско-белорусскую границу.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что люди находятся непосредственно на линии границы или прямо на контрольно-пропускном пункте. Попыток силой прорваться через ограждение не зафиксировано.