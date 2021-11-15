Сценарист «16-го» Ошмянская уверена, что фильм стал большим экспериментом для российского кино

Сатирическая картина «16-й» о «российском вмешательстве» в американские выборы вышла в цифровой прокат 11 ноября. Сценарист Мария Ошмянская объяснила, в чем заключается основной посыл фильма, и почему этот проект выделяется на фоне отечественного кино.

Российская премьера комедии «16-й» состоялась 8 ноября. Сценаристом проекта выступила Мария Ошмянская, за плечами которой уже более 20 проектов в кино и телевидении.

Ошмянская призналась, что была удивлена количеству реальных фактов, которые в итоге легли в основу комедийного сюжета. Автор сценария уверена: фильм в жанре политической сатиры является крупным экспериментом для отечественной индустрии кино, но суть картины заключается вовсе не в стремлении подарить аудитории уникальный зрительский опыт, передает ФАН.

«Этот фильм — о том, какую колоссальную роль в нашей жизни приобретают фейки, манипуляция общественным сознанием. Это — о том, что если раньше эту роль выполняли СМИ, то сейчас — интернет. Это — о том, насколько нужно быть внимательным к тому, что ты читаешь, к любой информации, которая к тебе поступает», — подчеркнула Ошмянская.

Авторам картины удалось удивить зрителей. Предполагалось, что проект станет документальным, как многие решили после просмотра официального трейлера, но в итоге кинолюбителей порадовали жесткой комедийной пародией. Критики высоко оценили картину за юмор и сатиру на события вокруг выборов в США 2016 года.