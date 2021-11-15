Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в стране

Роспотребнадзор зафиксировал снижение показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказала глава ведомства Анна Попова.

По словам Поповой, снижение заболеваемости вирусом в России составляет от 2% до 3%. При этом данное явление наблюдается впервые за последние два месяца, добавила она.

«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема», — отметила глава Роспотребнадзора в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной, однако в ряде регионов страны темпы заболеваемости удалось снизить.