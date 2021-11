«Осознал, что я как Путин». Канье Уэст нашел сходство с президентом России

Экс-кандидат в президенты США и один из самых популярных американских рэперов Канье Уэст явно симпатизирует российскому президенту. Недавно он вновь удивил соотечественников, сравнив себя с Владимиром Путиным.

12 ноября рэпер принял участие в записи видеоподкаста Revolt. Речь зашла о культуре и популярных на мировом рынке брендах одежды, которым нужны идеи креативного музыканта для высоких продаж.

Ведущие крайне удивились и даже уточнили, имеется ли в виду российский лидер. Они напомнили, что Уэст — афроамериканец из Чикаго, а не президент России и уроженец Санкт-Петербурга. Но звезда хип-хопа настаивал на своем.

Уже не в первый раз Канье Уэст демонстрирует публике положительное отношение к Владимиру Путину и ассоциирует себя с ним. В сентябре прошлого года он опубликовал в Twitter фото с тренировки президента РФ по дзюдо с многозначительной подписью: «Правило номер один: слушать Канье».

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again ???? pic.twitter.com/CuIRmEZiiq