«Осознал, что я как Путин». Канье Уэст нашел сходство с президентом России

Экс-кандидат в президенты США и один из самых популярных американских рэперов Канье Уэст явно симпатизирует российскому президенту. Недавно он вновь удивил соотечественников, сравнив себя с Владимиром Путиным.

12 ноября рэпер принял участие в записи видеоподкаста Revolt. Речь зашла о культуре и популярных на мировом рынке брендах одежды, которым нужны идеи креативного музыканта для высоких продаж.

«Adidas, Gap — я ими рулю, я как Путин. Раньше я говорил, что был молодым Владимиром. Теперь я осознал, что я Владимир. Знаешь когда это случилось? Когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и буду им следующие 2000 лет», — заявил музыкант.

Ведущие крайне удивились и даже уточнили, имеется ли в виду российский лидер. Они напомнили, что Уэст — афроамериканец из Чикаго, а не президент России и уроженец Санкт-Петербурга. Но звезда хип-хопа настаивал на своем.

kremlin.ru / Администрация президента России

Уже не в первый раз Канье Уэст демонстрирует публике положительное отношение к Владимиру Путину и ассоциирует себя с ним. В сентябре прошлого года он опубликовал в Twitter фото с тренировки президента РФ по дзюдо с многозначительной подписью: «Правило номер один: слушать Канье».

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again ???? pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Также во время предвыборной президентской кампании в США Уэст называл себя «маленьким Путиным» («baby Putin») и просил поклонников довериться ему. В ответ рэпер Patriot J иронично заметил, что «либералам это не понравится». Действительно: сторонник Демократической партии тут же обвинил Уэста в том, что тот баллотируется в президенты, чтобы «передать выборы Путину».

Симпатии Канье Уэста, противоречащие американской политической повестке, уже становились объектом осуждения и подозрений. Так, в 2018 году «стратегический аналитик» и демократ Эрик Гарланд назвал рэпера «проницательным активом российской разведки»: причиной стала поездка Уэста в Москву и приятельские отношения с Дональдом Трампом, чье избрание в 2016 году Демпартия США связывала с «российским вмешательством» в выборы, но так и не смогла доказать это.