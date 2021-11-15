Мурашко оценил влияние QR-кодов на снижение заболеваемости COVID-19 в России

Влияние на заболеваемость коронавирусом системы QR-кодов, которая введена в регионах России на фоне пандемии, оценил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Система продемонстрировала высокую эффективность, подчеркнул министр. За неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снизился на 7,5%. Количество пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением врачей, сократилось до 1,27 млн. В настоящее время в российских больницах лечение от коронавируса проходят 246 тыс. граждан, добавил Мурашко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также сообщил о снижении заболеваемости инфекцией в ряде регионов страны. По словам Мишустина, уровень сократился благодаря введению нерабочих дней по поручению президента России Владимира Путина.