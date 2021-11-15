Баранец назвал лицемерием заявление НАТО о «безопасном» присутствии в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присутствие Альянса на востоке, в том числе и в Черноморском регионе, не представляет угрозы для России и носит исключительно оборонительный характер. Об этом бывший премьер-министр Норвегии сказал после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

Однако за словами Столтенберга кроется «традиционное лицемерие», присущее представителям НАТО, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Столтенберг находится в плену натовской демагогии, суть которой заключается в том, чтобы постоянно изображать из России страну-агрессора, страну, от которой исходит угроза. Если не будет военной угрозы, то не будет и Столтенберга. Не будет угрозы, и встанет логический вопрос: какого черта существует НАТО. Поэтому делаются лицемерные, мошеннические заявления», — объяснил Баранец в беседе с «ПС».

Несмотря на заверения генсека НАТО, вполне вероятно, что России следует приготовиться к новым провокациям вроде выходки британского эсминца Defender, который в конце июня пересек границу РФ у берегов Крыма, напомнил военный обозреватель «КП».

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Более того, в обозримом будущем может начаться «игра» по отмене конвенции Монтре — она запрещает кораблям, не входящим в состав черноморского флота, находится в регионе более 21 дня. Также Альянс ждет, когда Турция построит канал «Султан». Согласно нормам международного права, он не будет попадать под ограничения. Эти факторы позволят судам военно-политического блока «свободно гулять» по Черному морю, считает Баранец.

«НАТО уже пристраивает свою жирную задницу на Черноморских и Азовских берегах. Уже построили базы и объекты, пульты оперативного управления и так далее... Не хочу быть Нострадамусом, но давление на южных рубежах может быть многолетним. Будет продолжаться до тех пор, пока НАТО не решит свою главную задачу — ему очень хочется поставить Россию на колени, но только вместо этого Москва приставляет к их зазанайскому носу большую русскую дулю», — высказался собеседник «ПС».

По мнению военного обозревателя «КП», России следовало бы ответить на происходящее зеркальным способом — направить, например, в Мексиканский залив, свой флот. И объяснить присутствие российских кораблей у побережья США беспокойством о демократическом режиме в Венесуэле или на Кубе.

«Сделать мощное военно-политическое алаверды, чтобы американцам беспокойно спалось», — резюмировал Баранец.

Ранее Виктор Баранец допустил, что обстановка в Черном море может вылиться в ядерную войну из-за масштабных военно-морских учений Североатлантического Альянса в регионе.