Экс-футболист сборной Хорватии Просинечки уличил команду России в нежелании играть в футбол

Бывший футболист сборной Хорватии Роберт Просинечки заявил, что команда России приехала в Сплит не играть в футбол, а защищаться. Он подчеркнул, что стоять в обороне все 90 минут — неправильно.

Просинечки напомнил, что на протяжении всей игры сборная Хорватии создавала множество опасных моментов и заслужила эту победу.

«Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счет 0:0, а обороняться 90 минут невозможно. А мы выполнили цель и едем в Катар. Для всех хорватов такой успех очень важен, и мы счастливы», — цитирует экс-футболиста «Спорт-Экспресс».

Он также порекомендовал российским футболистам улучшить игру в нападении, чтобы попробовать отобраться в стыковых матчах на чемпионат мира.

Решающая встреча Хорватия — Россия завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 81-й минуте защитник Федор Кудряшов срезал мяч в штрафной и случайно забил в ворота Матвея Сафонова.