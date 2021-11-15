Бортникову продлили срок службы на посту главы ФСБ

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников продолжает работать на занимаемой должности несмотря на то, что 15 ноября ему исполнилось 70 лет.

Такой информацией в понедельник поделился глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли продлен срок службы для главы ФСБ.

«Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, это мне нужно уточнять», — заявил Дмитрий Песков.

Бортников родился 15 ноября 1951 года. Свою карьеру в органах государственной безопасности начал в 1975 году. Пост директора Федеральной службы безопасности занял 12 мая 2008 года.