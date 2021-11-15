В Сети появились кадры прорыва беженцев через забор на границе Польши и Белоруссии

Толпа беженцев сломала забор на границе Польши и Белоруссии. Прорыв заграждения был снят на видео, после чего очевидцы происходящего выложили ролик в социальных сетях.

На кадрах видно, как многочисленные приезжие проходят через сломанное ограждение. Среди толпы мигрантов есть женщины и дети, кроме того, многие из них несут с собой значительное количество вещей.

A wave of people has smashed the fence (not the border one). There really is a lot of people, the column stretched for about 1 kilometre, some people are still leaving the camp. pic.twitter.com/QdnNPa8uW0 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

Ранее стало известно, что порядка 50 беженцев прорвались на территорию Польши через белорусскую границу. На поиски нелегальных мигрантов отправились военные, пограничники и более 20 польских полицейских. Спустя какое-то время удалось задержать 22 гражданина Ирака.