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В Сети появились кадры прорыва беженцев через забор на границе Польши и Белоруссии

Происшествия
В Сети появились кадры прорыва беженцев через забор на границе Польши и Белоруссии

Толпа беженцев сломала забор на границе Польши и Белоруссии. Прорыв заграждения был снят на видео, после чего очевидцы происходящего выложили ролик в социальных сетях.

На кадрах видно, как многочисленные приезжие проходят через сломанное ограждение. Среди толпы мигрантов есть женщины и дети, кроме того, многие из них несут с собой значительное количество вещей.

Ранее стало известно, что порядка 50 беженцев прорвались на территорию Польши через белорусскую границу. На поиски нелегальных мигрантов отправились военные, пограничники и более 20 польских полицейских. Спустя какое-то время удалось задержать 22 гражданина Ирака.

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