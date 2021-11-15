«Не стоит Киеву рисковать». Что поменяют приказы Путина о ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил правительству допустить товары из непризнанных республик к госзакупкам наравне с российскими. Новый порядок будет действовать до выполнения Минских соглашений.

Рассказываем, что может измениться в России и на Украине после вступления указов в силу.

Донбасские офшоры

Теперь сертификаты о происхождении товаров из ДНР и ЛНР будут признаны в России. Количественных ограничений в экспорте в Россию, как и из страны в указанные регионы, нет. Пошлины не предусмотрены.

Таким образом, предприниматели из ЛДНР с российским гражданством могут вести бизнес сразу на двух рынках, а в российских гипермаркетах в скором времени можно будет увидеть продукты производства непризнанных республик.

«Фактически ЛДНР становятся новым офшором. Сейчас российские предприниматели начнут вкладываться в ЛДНР. Можно много кооперационных цепочек создать с хорошей нормой прибыли», — отметил политолог Марат Баширов в Telegram.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Предупреждение для Украины

Что касается указа о гуманитарной поддержке, он призван не допустить дальнейшего снижения уровня жизни в условиях экономической блокады и пандемии коронавируса. По мнению Баширова, шаг довольно символический — своеобразный сигнал для Киева со стороны РФ.

«Ясное предупреждение о том, что не стоит Киеву рисковать с военными операциями: где гуманитарная, там и иная поддержка может быть оказана», — подчеркнул эксперт.

Ранее ВСУ начали использовать в так называемой «зоне АТО» боевые беспилотники турецкого производства Bayraktar: дроны сбрасывают на позиции ополченцев бомбы и проводят разведку. По условиям Минских соглашений, БПЛА запрещены для всех участников конфликта, кроме наблюдателей ОБСЕ.

Подробнее о том, ждать ли большой войны в Донбассе с участием России, читайте в нашей статье.