Юристы Пригожина: эксперт Левонтина помогает «Эху Москвы» уклониться от ответственности в суде

«Новая газета» опубликовала статью «Отбивная из языка» и интервью Алексея Венедиктова от 14 ноября по ситуации с экспертом «Эха Москвы» Ириной Левонтиной и иском бизнесмена Евгения Пригожина. Юристы компании «Конкорд» прокомментировали публикацию, указав на то, что лингвист помогает радиостанции уйти от ответственности в суде.

По мнению юристов, эксперт «Эха Москвы» злоупотребляет своим положением ведущего специалиста Института им. Виноградова, помогая уклониться от ответственности либеральным СМИ и журналистам. Представители юрслужбы «Конкорда» подчеркнули, что своими действиями не преследуют никаких политических целей, а лишь требуют от всех безусловного соблюдения законов. Ответ был опубликован на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечается в публикации, Ирина Левонтина участвует в подготовке заключений, согласно которым порочащие или недостоверные утверждения ряда изданий либерального толка являются лишь мнением, которое не подлежит обжалованию в суде. При этом лингвист ставит на заключениях печать Института русского языка им. Виноградова, что довольно часто ошибочно воспринимается как официальная точка зрения ведущего государственного учреждения в области лингвистики, отметили юристы. Данный факт, безусловно, играет свою роль при принятии судом решений. Отдельный комментарий коснулся объективности заключений, подготовленных экспертом радиостанции.

«Необъективность Левонтиной подтверждается тремя заключениями, представленными нами в суде, в том числе эксперта министерства юстиции, и интервью, в которых она указывает на свою солидарность с оппозиционными СМИ, а также готовность помогать им уходить от ответственности», — пояснили в юридической службе.

Юристы указали, что такие заключения не должны быть приняты судом в качестве доказательств, а сам специалист, который помогал в выдаче подобных документов, должен быть привлечен к ответственности по всей строгости российских законов. Также юристы «Конкорда» засвидетельствовали ряд неточностей в самих материалах. К примеру, решение по иску бизнесмена Пригожина к журналисту Максиму Шевченко вступило в законную силу, иск был удовлетворен, а 6 декабря будет рассматриваться лишь вопрос о взыскании с последнего судебных расходов. Когда адвокат предпринимателя обратился напрямую в Институт им. Виноградова, в учреждении заявили, что к заключению Ирины Левонтиной они отношения не имеют. При этом само заключение можно оспорить и по существу, и по форме, несмотря на сказанное адвокатом «Эха Москвы» Ахильговым.

На базе Пресненского районного суда Москвы ранее состоялось заседание по иску Пригожина о признании недостоверными сведений, которые распространял Венедиктов. Юристы бизнесмена представили суду материалы, которые доказывают предвзятость экспертизы радиостанции «Эхо Москвы».