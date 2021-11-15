Лукашенко заявил о нежелании беженцев возвращаться на родину

Белорусские власти готовы вернуть беженцев, передумавших ехать в Евросоюз, обратно на родину, но мигранты не хотят возвращаться домой. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, белорусская сторона делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию на границе Польши и Белоруссии. Обвинения, что Минск якобы поощряет накопление беженцев, — глупость, подчеркнул он.

Белорусский глава государства также рассказал, что за последнее время Минск отказал во въезде в страну нескольким тысячам беженцев, что без труда можно установить.

«Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету», — заявил он.

Ранее Лукашенко рассказал о ходе гибридной войны против Белоруссии. Он отметил, что в государстве ощущается давление со стороны, но заверил в готовности Минска противостоять ему.