В одном из британских университетов официально появился курс по основам проституции

Даремский университет, один из самых престижных вузов Туманного Альбиона, ввел в стенах своего заведения новый предмет — «о сновы секс-индустрии », он же — тренинги по проституции . Министерство высшего образования Великобритании выступило против, но руководство новообразованной альма-матер для сутенеров и их подопечных сдавать назад не намерено, сообщает The Times.



Министр высшего и дополнительного образования Мишель Донелан заявила, что руководство вуза специально «узаконивает опасную отрасль», так как не справляется со своими прямыми обязанностями. Она также поддержала электронное письмо « Даремского студенческого союза », направленное против введения нового предмета.



Руководство вуза считает иначе, обосновывая свои слова тем, что онлайн-лекция «интерактивный курс, исследующий проблемы секс-работников» уже собирала настоящий аншлаг по количеству студентов.

Ранее первый китайский бордель с секс-куклами закрыли из-за несоблюдения правил гигиены. Власти Китая заподозрили подобные заведения в распространении интимных болезней.