В одном из британских университетов официально появился курс по основам проституции

Даремский университет, один из самых престижных вузов Туманного Альбиона, ввел в стенах своего заведения новый предмет — «основы секс-индустрии», он же — тренинги по проституции. Министерство высшего образования Великобритании выступило против, но руководство новообразованной альма-матер для сутенеров и их подопечных сдавать назад не намерено, сообщает The Times.
Министр высшего и дополнительного образования Мишель Донелан заявила, что руководство вуза специально «узаконивает опасную отрасль», так как не справляется со своими прямыми обязанностями. Она также поддержала электронное письмо «Даремского студенческого союза», направленное против введения нового предмета.
Руководство вуза считает иначе, обосновывая свои слова тем, что онлайн-лекция «интерактивный курс, исследующий проблемы секс-работников» уже собирала настоящий аншлаг по количеству студентов.
Ранее первый китайский бордель с секс-куклами закрыли из-за несоблюдения правил гигиены. Власти Китая заподозрили подобные заведения в распространении интимных болезней.