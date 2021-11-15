Адвокат Мисанов заявил о серьезных и грубых нарушениях в рассмотрении дела Лукина

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения петербургскому чиновнику Алексею Барабанщикову и предпринимателю Олегу Лукину. Адвокат Александр Мисанов прокомментировал судебное решение, заявив о серьезных и грубых нарушениях в рассмотрении дела.

Суд после рассмотрения доводов сторон постановил заключить под стражу фигурантов до 9 января 2022 года. По словам адвоката Лукина, такое решение было ожидаемым ввиду представленных правоохранителями новых доказательств.

«Суд посчитал эти доказательства достаточными для ареста. Мы, естественно, будем обжаловать данную меру пресечения, поскольку были допущены серьезные и грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства. Надеемся на справедливое решение городского суда», — цитирует Мисанова Федеральное агентство новостей.

Алексей Барабанщиков и Олег Лукин проходят в качестве подозреваемых по делу о «причинении имущественного ущерба». При этом они оба виновными себя не признают. Ранее стало известно, что Барабанщиков стал фигурантом уголовного дела после критики в адрес Смольного.