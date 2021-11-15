Танки НАТО на границе Белоруссии напомнили Сатановскому события 1939 года

Именно попытки европейцев и американцев принести на Ближний Восток «великий прогресс» привели к тяжелым последствиям и обернулись проблемами для самой Европы, куда устремились толпы мигрантов.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, который прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о том, что ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе якобы лежит на России.

«Пока мы переругиваемся с европейцами и американцами, как жители коммунальной квартиры из-за счетов за газ, беженцы, включая женщин и детей, стремящихся попасть в Германию, находятся перед дулами натовских танков», — напомнил по этому поводу президент Института Ближнего Востока.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

По словам Сатановского, сосредоточенная польскими властями на границе с Белоруссией бронетанковая техника пробуждает в нем нехорошие воспоминания о танках Вермахта, стоявших на той же границе в 1939 году.

«За эти десятилетия Запад не изменился, как и его позиция в отношении тех, против кого он воевал. Последствия этого всегда одинаковые – человеческие потери и экономическая катастрофа», – добавил политолог.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны, обвиняя Россию в причастности к организации миграционного кризиса на границе между Польшей и Белоруссией, пытаются переложить проблемы с больной головы на здоровую.

instagram.com / @mzakharovamid

Также заявление британского министра иностранных дел о якобы причастности России к скоплению мигрантов на польско-белорусской границе прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая напомнила, что Великобритания принимала участие во вторжении в Ирак. Британия, которая направила 45 тысяч свои военнослужащих для оккупации Ирака, наравне с Соединенным Штатами Америки, несет историческую ответственность за разворовывание недр этой ближневосточной страны и убийства ее граждан, а также за все последствия этого вторжения.

Таким образом, подчеркнула Мария Захарова, до тех пор, пока официальный Лондон не ответит за свои преступления, у него нет никакого права обвинять других в чем бы то ни было.