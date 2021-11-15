Глава «Автодора» Петушенко заявил об активной работе по строительству новых трасс в России

Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко доложил президенту России Владимиру Путину о планах по строительству в стране новых магистралей.

Глава организации отметил, что трасса М-4, Москва — Санкт-Петербург и реализованный проект ЦКАД позволяют создать ось «Север-Юг». Она будет проходить от Петербурга до Черного моря с учетом строительства трассы от Краснодара до Керченского моста.

«Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне», — подчеркнул Петушенко в беседе с главой государства.

Руководитель «Автодора» также отметил, что сейчас идет очень активная работа по обходу двух городов — Ростова и Краснодара. После этого 2,5 тыс. километров можно будет проезжать без проблем, заключил Петушенко.