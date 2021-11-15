Основателя «Медиазоны» Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии двойного гражданства

МВД РФ объявило в розыск издателя «Медиазоны» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (физлицо, признанное иноагентом). Его подозревают в сокрытии двойного гражданства.

Соответствующие данные появились в базе розыска МВД, подробности не приводятся. Адвокат Верзилова Леонид Соловьев объяснил, что причиной таких мер стало возбужденное ранее уголовное дело о соктытии двойного гражданства.

По словам юриста, Верзилов якобы не предоставил сведения о том, что является гражданином Канады. Соловьев подчеркнул, что за это его подзащитному не грозит наказание в виде реального лишения свободы.