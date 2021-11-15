Песков назвал техническим принятие документа о регионах Крайнего Севера

Принятие документа о районах Крайнего Севера может носить технический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий документы 1992-1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей — в том числе в республиках Карелия и Коми.

«Мне нужно уточнить, не знаю. Если я не ошибаюсь, все-таки это технический момент, но насколько и что будет происходить с 1 января, мне нужно уточнить», — прокомментировал Песков журналистам.

Ранее Песков заявил, что Россия готова помогать разрешению миграционного кризиса на польско-белорусской границе в качестве переговорщика. По словам представителя Кремля, Москва может выступить посредником в урегулировании ситуации с мигрантами.