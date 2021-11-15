Куйбышевский суд Петербурга отправил в СИЗО Олега Лукина по «делу Барабанщикова»

Куйбышевский суд в Санкт-Петербурге освободил Ольгу Печень, которая подозревалась в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Кроме того, судья принял решение отправить в СИЗО Олега Лукина, проходящего по той же статье.

Бывшего начальника Управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова задержали 10 ноября. Его заподозрили в «причинении имущественного ущерба».

Правоохранители начали проверку после критики со стороны Барабанщикова в адрес Смольного. При этом экс-глава УСП заявлял о том, что выступает за смену правил, касающихся компаний-поставщиков питания. Он утверждал, что нужно усилить контроль за качеством пищи, которой за государственный счет кормят петербургских школьников.