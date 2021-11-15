Владислав Радимов назвал Карпина чемпионом после поражения сборной России в Сплите

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал наставника сборной России Валерия Карпина после матча с Хорватией (0:1), назвав его чемпионом.

Наставник петербургской команды выразил уверенность, что сборная России сможет отобраться на катарский ЧМ-2022 в стыковых матчах. Специалист призвал Карпина не отчаиваться и не падать духом.

«Справитесь! Выше голову! Ты чемпион!» — написал Радимов в Instagram Stories.

Накануне российские футболисты уступили Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 в Сплите, потеряв возможность выйти на турнир напрямую. Защитник национальной команды Федор Кудряшов забил автогол на 81-й минуте матча. Россия узнает соперника по первому стыковому матчу 26 ноября после жеребьевки в Цюрихе.