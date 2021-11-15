Критиковавшего Смольный Барабанщикова арестовали до 9 января

Бывший глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков заключен под стражу. Решение вынесли во время заседания в Куйбышевском районном суде.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Барабанщикова 10 ноября в рамках дела, возбужденного по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Согласно постановлению Куйбышевского районного суда, экс-главе УСП была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 января. Во время слушания следствие брало получасовой перерыв для приобщения дополнительных материалов к делу, сообщают «Невские новости».

Первое заседание по делу состоялось 12 ноября, однако суд перенес рассмотрение меры пресечения Барабанщикову на 72 часа. Обвинение не смогло предъявить достаточно оснований, в связи с чем заседание отложили до 15 ноября.

Обыски и задержание Барабанщикова начались после резонансного интервью, в котором он раскритиковал работу Смольного. Бывший чиновник настаивал на глобальных изменениях в сфере социального питания. По его мнению, необходимо было усилить контроль за качеством продуктов, которые используются в школьных столовых.