Увольнение главы УСП Петербурга связали с борьбой против картелей на рынке соцпитания

Руководителя Управления социального питания в Петербурге Алексея Барабанщикова уволили после обысков, проводимых на фоне уголовное дела против чиновника. Отставку связали с его борьбой против картелей на рынке соцпитания.

Бывший чиновник незадолго до своего ухода с поста главы УСП выступил с критикой системы соцпитания в Северной столице. На рынке по-разному оценивают деятельность Барабанщикова. По информации СМИ, чиновник помогал АО «КСП Красносельского района» в заключении крупных контрактов. Однако генеральный директор организации Леонид Мишуров в разговоре с «Деловым Петербургом» заявил, что впервые слышит об отставке Барабанщикова, и отказался комментировать ситуацию.

Общественный деятель по вопросам школьного питания Павел Бойченко указал на новые возможности, созданные при Барабанщикове. В частности, открылась горячая линия для жалоб, скандальные истории с отравлением в школах стали обсуждаться, а не замалчиваться. Кроме того, в последнее время экс-глава УСП боролся против картелей на петербургском рынке соцпитания.

«Данные действия в сочетании с критикой недееспособности Смольного решать проблемы сферы соцпитания сделали Барабанщикова "неудобным" человеком для заинтересованных лиц в правительстве города и поставщиков питания, которым чиновник, который делает все по закону, не нужен», — указал Бойченко.

Алексея Барабанщикова задержали 10 ноября после громких заявлений о коррупции на петербургском рынке соцпитания и критики в адрес Смольного. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере».