Песков раскритиковал слова Блинкена об «отвлекающей» от РФ тактике Белоруссии с мигрантами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о миграционном кризисе. Представитель Кремля назвал неверными слова об «отвлекающей» от РФ тактике Белоруссии.

Недавно американский политик назвал цель президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с кризисом. Глава республики якобы пытается отвлечь внимание Брюсселя от действий России на Украине, убежден Блинкен. Песков в ответ раскритиковал чиновника.

«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе», — сказал представитель Кремля.

Ранее политолог Сергей Простаков предрек нападки Запада на Россию из-за ситуации с мигрантами. Эксперт подчеркнул, что Евросоюзу нужен статусный противник, а Белоруссия не подходит на эту роль.