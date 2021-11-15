Песков заявил об оперативном восполнении дефицита вакцин от COVID-19 в регионах

Нехватка доз вакцин против коронавирусной инфекции в российский регионах оперативно компенсируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дефицит препаратов для вакцинации от коронавируса возникает в регионах в связи с повышенным спросом. После сообщений о нехватке на восполнение доз вакцин уходит несколько дней.

«В некоторых регионах России в связи с повышенным спросом возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится», — рассказал официальный представитель Кремля.

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от заражения коронавирусом, развития осложнений и летального исхода. Прививку можно сделать во всех регионах России одним из четырех отечественных препаратов, среди которых «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт».