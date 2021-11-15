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Свыше 500 сообществ «ВКонтакте» стали источниками новостей для партнеров Медиагруппы «Патриот»

Общество
Свыше 500 сообществ «ВКонтакте» стали источниками новостей для партнеров Медиагруппы «Патриот»

Более 500 сообществ социальной сети «ВКонтакте» предоставили материалы для оперативных новостей изданиям и партнерам Медиагруппы «Патриот».

С начала создания медиагруппы, источниками оперативных новостей для изданий и партнеров стали 525 региональных пабликов «ВКонтакте». Прежде всего используются видеоролики, которые снимают очевидцы происходящего. Также речь идет о постах пользователей, которые применяют возможности платформы для описания своего взгляда на проблемы социального характера.

Также и издания Медиагруппы «Патриот» привлекают внимание подписчиков. Актуальные материалы, которые публикуются, попадают в репосты сообществ социальной сети. Это позволяет миллионной аудитории знакомиться с новостями медиагруппы. Кроме того, Медиагруппа «Патриот» в настоящее время насчитывает 640 площадок, среди которых 115 изданий регионального и федерального уровней совместно с партнерами.

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