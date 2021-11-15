Свыше 500 сообществ «ВКонтакте» стали источниками новостей для партнеров Медиагруппы «Патриот»

Более 500 сообществ социальной сети «ВКонтакте» предоставили материалы для оперативных новостей изданиям и партнерам Медиагруппы «Патриот».

С начала создания медиагруппы, источниками оперативных новостей для изданий и партнеров стали 525 региональных пабликов «ВКонтакте». Прежде всего используются видеоролики, которые снимают очевидцы происходящего. Также речь идет о постах пользователей, которые применяют возможности платформы для описания своего взгляда на проблемы социального характера.

Также и издания Медиагруппы «Патриот» привлекают внимание подписчиков. Актуальные материалы, которые публикуются, попадают в репосты сообществ социальной сети. Это позволяет миллионной аудитории знакомиться с новостями медиагруппы. Кроме того, Медиагруппа «Патриот» в настоящее время насчитывает 640 площадок, среди которых 115 изданий регионального и федерального уровней совместно с партнерами.