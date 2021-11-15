Политолог Кедми: беженцев используют для желания сделать из Белоруссии внешнего врага Европы

Белоруссию пытаются сделать главным врагом Европы с помощью ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, которую освещают средствами ложной пропаганды, рассказал политолог Кедми.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью телеканалу ОНТ. По словам эксперта, действия против республики являются польско-литовской провокацией, так как за несколько месяцев до произошедшего более десяти тысяч беженцев прошли через Польшу в Германию. Он отметил, что реальные проблемы мигрантов никогда не интересовали Европу. Этот вопрос всегда решался исходя из политических интересов, добавил политолог. Он назвал истинную цель маневра ЕС с помощью мигрантов против Белоруссии.

«Итого: соединились обычная польская подлость и провокация и антибелорусская, антироссийская политика Европейского союза. Потому что неважно, что делается, если можно в этом обвинить Беларусь, усилить внешнеполитическое давление», — подчеркнул Кедми.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский рассказал, что страна может перекрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Министр добавил, что если республика откажется от компромиссов, то лишится транзита, в том числе из Китая, сообщает телеканал «360».