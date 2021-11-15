Экс-защитник «Локомотива» Кверквелия назвал непредсказуемым чемпионат Украины

Бывший защитник московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Соломон Кверквелия, ныне выступающий за «Металлист-1925», назвал непредсказуемым чемпионат Украины по футболу.

Футболист сборной Грузии отметил, что в украинском чемпионате только две команды уровнем выше остальных. По его словам, остальные клубы примерно одинаковы.

«Все могут отобрать очки друг у друга. Чемпионат непредсказуемый, тем и интересен. Явного фаворита в борьбе за третье место нет. В России в этом плане все более предсказуемо: есть шесть команд, которые из года в год борются за первую шестерку», — цитирует Кверквелию украинский журнал «Футбол».

Защитник указал, что в украинском чемпионате, кроме киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», все команды могут бороться за третье место в турнирной таблице.

Кверквелия летом 2021 года покинул московский «Локомотив» по истечении контракта. Руководство столичного клуба не стало продлевать соглашение с грузинским футболистом.