Представители сообщества «Школьный Ревизорро» выступили в защиту Барабанщикова

Сообщество «Школьный Ревизорро» жестко отреагировало на уголовный процесс против экс-главы Управления социальным питанием Петербурга Алексея Барабанщикова. Родители потребовали немедленно остановить дело против бывшего чиновника.

Силовые структуры Петербурга заинтересовались Барабанщиковым после открытой критики Смольного и непрозрачной системы тендеров на поставки соцпитания в школы. В ответ органы правопорядка нагрянули к экс-главе УСП с обыском и задержали его по подозрению в причинении имущественного ущерба путем обмана.

Сообщество «Школьный Ревизорро» в составе с петербургскими родителями были возмущены ситуацией вокруг бывшего чиновника. Представители комьюнити высказались в поддержку Барабанщикова на странице сообщества во «ВКонтакте».

«Мы убеждены, что задержание Алексея Владимировича – отчаянный ход со стороны заинтересованных лиц для противодействия беспристрастной политики чиновника,» — передает сообщение РИА «Новый День».

Родители отметили, что Барабащников активно противостоял картелизации в индустрии соцпитания. Они также подчеркнули: именно экс-глава УСП установил региональный стандарт организации питания в школах с вектором на прозрачность. Родители заявили, что опасаются последствий его задержания.

«Мы сходимся во мнении, что давление на УСП и Барабанщикова негативно скажется на ситуации с питанием в школах города. А также считаем абсурдом, что борьба с коррупцией и успешное начало реформирования сферы могут стоить свободы! Мы выступаем за немедленное прекращение уголовного дела в отношении Алексея Владимировича Барабанщикова», — заявили родители.

Настоящей причиной задержания Барабанщикова могла стать его критика в адрес Смольного. Ранее он дал интервью «Деловому Петербургу», в котором обвинил администрацию Петербурга в нежелании обращать внимание на беспорядок в организации соцпитания.