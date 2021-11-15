Один человек погиб при взрыве автобуса в столице Афганистана

Жертвой взрыва в Кабуле стал один человек, двое получили ранения. Хлопок раздался в автобусе.

Иранское информационное агентство Fars сообщило о происшествии в понедельник со ссылкой на очевидцев инцидента. Трагедия произошла в районе Даште-Барчи. О ЧП рассказал в своем Twitter представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) Инамулла Самангани.

«По факту произошедшего было начато расследование», — сказано в посте.

На место происшествия оперативно выехали медики и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации