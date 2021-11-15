Лукашенко заявил о готовности Белоруссии жестко ответить на новые санкции ЕС

Белорусская сторона собирается жестко реагировать на новые ограничительные меры Евросоюза, рассказал президент государства Александр Лукашенко.

Помимо этого, лидер республики отметил, что Белоруссии дальше отступать некуда. Соответствующее заявление Лукашенко распространило агентство БелТА.

«Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — подчеркнул он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против Белоруссии. Соответствующее решение было принято на фоне миграционного кризиса. Уточняется, что встреча состоится 15 ноября.