Вице-премьер Польши предложил запретить участие РФ и Белоруссии в спортивных состязаниях

Россию и Белоруссию следует исключить из международных организаций и запретить участие стран в спортивных состязаниях, рассказал вице-премьер Польши Петр Глиньский.

Соответствующим заявлением министр культуры и национального наследия поделился в интервью изданию Polska Times. По его словам, на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе необходимо усилить международное давление на руководство Белоруссии и РФ.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — подчеркнул Глиньский.

За 2021 год польские пограничники предотвратили свыше 33 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. Однако 8 ноября ситуация обострилась — к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.