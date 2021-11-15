«Какая-то большая ошибка». Социолог Подлесный объяснил итоги Переписи населения-2021

Завершившаяся 14 ноября Всероссийская перепись населения едва ли охватила всех граждан страны, хотя в Росстате уже отчитались о впечатляющих итогах. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился социолог, президент краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Ранее замглавы Росстата Павел Смелов сообщил, что информацию о себе в рамках переписи оставили более 100% россиян. В этом году Всероссийская перепись проходила с 15 октября по 14 ноября в двух форматах: традиционном, когда данные вносили переписчики лично, и в электронном — на Госуслугах.

Смелов уточнил, что озвученные результаты — предварительные. Они складываются из данных предыдущего учета граждан, оперативной информации ряда ведомств и содержат много погрешностей.

«Это тяжело объяснить простыми словами, но цифра исходит из оценки численности населения, и она какое-то время будет гулять туда-сюда, пока не откорректируется», — цитирует замглаву Росстата «Коммерсантъ».

Точную цифру в ведомстве обещают представить к концу января 2021 года. Куда более конкретны данные по числу переписчиков: 268 тысяч человек лично обходили дома граждан, им помогали более 25 тысяч волонтеров, сообщили в Росстате.

Впрочем, далеко не все россияне дождались переписчиков. Среди них — и президент краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Я понимаю, что Краснодар более, чем полуторамиллионный город и десяток сотрудников центра это, конечно, не репрезентативная выборка. Тем не менее визуально, проходя или проезжая по городу, мы не видели, чтобы где-то были люди, которых можно было бы отнести к переписчикам. Неактивность переписчиков выглядит подозрительно», — рассказал он в беседе с «Политикой Сегодня».

Причина такой «подозрительной неактивности», по мнению социолога, кроется в страхе людей заразиться COVID-19. Подлесный назвал идею проводить перепись во время пандемии «большой ошибкой».

Тем не менее, эксперт признался, что все же принял участие во всероссийской кампании — в последний день он заполнил анкету на Госуслугах. Но такой способ сбора данных не вызывает доверия, уточнил собеседник «ПС».

«Люди могут отвечать абсолютно неправдиво или ерничая».

По данным Росстата, через портал «Госуслуги» в переписи приняли участие 25 млн человек — 20% граждан. Остальные отвечали на вопросы переписчиков лично.

Невские Новости / Сергей Борода

Геннадий Подлесный предложил в будущем считать россиян без их непосредственного участия.

«Они сейчас столько информации о нас имеют: где мы живем, ходим, что покупаем. То есть, если это все вложить в определенную программу, то перепись может пройти без всякого нашего участия. Соответственно, есть ли смысл тратить какие-то огромные, несусветные деньги на то, что не поддается проверке», — отметил социолог.

Следующую Всероссийскую перепись населения планируется провести через 10 лет. Ранее Павел Смелов заявлял, что она полностью пройдет в онлайн-формате.