Встреча Путина с членами СПЧ может пройти 10 декабря

Ежегодная встреча членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным может пройти в районе 10 декабря. Об этом рассказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, обычно она проходит в районе 10 декабря, и в этот раз, скорее всего, дата не изменится.

«Надеемся, что она пройдет, как обычно, в районе 10 декабря», — рассказал он РИА Новости.

Глава СПЧ отметил, что заседания всех комиссий уже прошли, а его коллеги активно готовятся к предстоящей встрече. В этом году они планируют поднять широкий спектр вопросов, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Очень много тем, несколько десятков», — добавил Фадеев.

Ранее глава СПЧ призвал вместо мигрантов трудоустраивать работников из регионов России. По мнению Валерия Фадеева, компании, готовые нанимать миллионы приезжих, создают социальное напряжение.