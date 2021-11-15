Джонсон призвал французских чиновников «закрыть коридор» для мигрантов

Французские власти не справляются с работой по сдерживанию мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам Джонсона, мигранты, которые прибывают из Франции, являются проблемой. Французские власти должны «закрыть коридор», чтобы не позволить беженцам достичь Ла-Манша, считает британский политик.

«Я бы сказал нашим французским друзьям: если вы закроете дверь в дальнем конце коридора, то люди перестанут заходить в него с другого конца. Вы понимаете, о чем я?» — подчеркнул глава британского правительства, поставив тем самым французские власти в неудобное положение.

Он отметил, что правительству Великобритании трудно направлять беженцев обратно в море, когда они оказываются в Ла-Манше. Британские власти хотят быть гуманными, но это непросто, заявил Джонсон.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Владимир Путин обязан положить конец «постыдному рукотворному миграционному кризису» на восточных границах Европы.