Собянин сообщил, что вакцинация и нерабочие дни дали положительный эффект

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. По словам градоначальника, на это повлияли принятые меры.

Глава столицы России указал на то, что заболеваемость в Москве снижается вторую неделю подряд, за последние семь дней ее показатель опустился на 23%. Как отметил мэр, на это повлияла вакцинация части населения, нерабочие дни и соблюдение гражданами требований Роспотребнадзора.

«Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд», — рассказал Собянин журналистам.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил об усилении эффекта при сочетании вакцин от коронавируса и гриппа. Сделать две прививки сразу, по словам министра, проще и удобнее, передает телеканал «360».