Королева Елизавета II заявила, что не хочет иметь ничего общего с Камиллой Паркер-Боулз

Королевский биограф Пенни Джунор и журналист Том Бауэр поделились подробностями сложных взаимоотношений между королевой Елизаветой II и супругой принца Чарльза Камиллой Паркер-Боулз.

По словам Джунора, Паркер-Боулз пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы выстроить теплые и доверительные отношения с Елизаветой II. Несмотря на то, что сейчас отношения свекрови и невестки можно назвать уважительными, раньше королева не выбирала выражения, когда говорила о любовнице своего наследника.

Нелюбовь королевы вызвана одной причиной — Елизавета II считала герцогиню Корнуолльскую виновницей разрушенного брака принца Чарльза и принцессы Дианы. Кроме того, монарх была уверена, что подобные любовные интриги негативно скажутся на репутации всей королевской семьи.

«Я не потерплю твоего прелюбодеяния и не прощу Камиллу за то, что она не оставила тебя в покое и не позволила твоему браку восстановиться. Я не хочу иметь с ней ничего общего», — вспомнил Бауэр в беседе с The Express бескомпромиссные слова королевы.

В течение многих лет королева и ее мать отказывались принимать новую избранницу принца Чарльза. Они не одобряли роман и не хотели видеть любовницу наследника на официальных мероприятиях. На все просьбы принца Чарльза поменять отношение к его возлюбленной королева реагировала недовольством.