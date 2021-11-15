Журналист Александр Христофоров возглавил Медиагруппу «Патриот»

Писатель и журналист Александр Христофоров стал главой Медиагруппы «Патриот». Свой путь он начал с телевидения, а также успел окунуться в работу печатных и электронных СМИ.

Александр Христофоров в последние годы сотрудничал с федеральными изданиями в качестве колумниста. Кроме этого, журналист выступал экспертом по военно-политической ситуации Ближнего Востока. До избрания руководителем Координационного совета Медиагруппы «Патриот» писатель занимал пост главного редактора издания «Экономика сегодня».

«За время существования Медиагруппы "Патриот" нам удалось наладить сотрудничество с сотней СМИ-единомышленников, а также благоприятно повлиять на информационное пространство страны. Я с радостью передаю руководство медиагруппой своему коллеге Александру Христофорову. Благодаря профессиональному опыту Александра, медиагруппа продолжит свое развитие и достигнет больших успехов», — сообщил бывший руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Новый руководитель планирует продолжить намеченный курс на создание благоприятного информационного пространства в России. Кроме этого, Христофоров готов противостоять фейкам и активно развивать партнерскую сеть.