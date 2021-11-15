Экс-глава Европарламента Шульц объяснил нападки на Путина устройством власти в России

Европейские журналисты привыкли перекладывать ответственность за энергокризис на президента России Владимира Путина из-за централизованного руководства в государстве. С таким мнением выступил бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Политик прокомментировал недавние материалы в западной прессе. СМИ сообщали о якобы манипуляциях России с поставками голубого топлива для политического давления. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос транспортировки газа в ЕС носит исключительно экономический характер. Шульц в беседе с «Коммерсантом» поделился мнением насчет этой ситуации.

«Россия — это страна, которая управляется из центра. Руководство страны имеет решающий голос и большое влияние. И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей», — рассказал экс-глава ЕП.

Ранее обозреватель Владимир Корнилов указал на непричастность России к газовому кризису в Европе. Однако Москва, как всегда, может помочь решить энергетические проблемы, пояснил эксперт.