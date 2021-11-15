Аналитик Гумински: РФ и США посредством рабочих встреч могут улучшить отношения двух стран

Российская Федерация и Соединенные Штаты нашли способ, как улучшить двусторонние отношения. Им стали рабочие встречи сторон, рассказал американский аналитик Джошуа Гумински.

По словам эксперта, недавно в Москву прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс, который стал четвертым американским высокопоставленным чиновником, побывавшим в Российской Федерации за последние несколько месяцев. Гумински отметил, что подобное взаимодействие РФ и США на самом высоком уровне стоит лишь приветствовать, так как это позволит улучшить их отношения, пишет «ПолитРоссия».

Автор издания The Hill указал, что сейчас переговоры не принесли каких-либо ощутимых результатов, но сам факт их проведения говорит о попытках стран сгладить острые углы. Аналитик объяснил, какой подход выбрали США для улучшения отношений с РФ.

«Подобные обсуждения — это способ понять другую сторону, обозначить четкие красные линии, сформулировать позиции и избежать просчетов», — считает Гумински.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с мигрантами является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной. Он подтвердил поддержку Польши со стороны Соединенных Штатов, сообщает телеканал «360».