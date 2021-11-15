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Руководство «ПСЖ» хочет выручить от продажи Неймара максимальную сумму

Спорт
Руководство «ПСЖ» хочет выручить от продажи Неймара максимальную сумму

Президент французского «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи контактировал с «Барселоной» и несколькими клубами чемпионата Англии (АПЛ) касательно возможного трансфера нападающего Неймара. Об этом сообщает издание El Nacional.

Согласно информации источника, в клубе хотят омолодить состав по окончании сезона-2021/22 и рассматривают вариант с продажей 29-летнего бразильца. Руководство парижан хочет выручить за Неймара максимальную сумму — около 80 миллионов евро.

Напомним, в 2017 году нападающий перебрался из Примеры в Лигу 1 за 222 миллиона евро. В этом сезоне Неймар отыграл 11 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В Лиге чемпионов бразилец не отметился результативными действиями. Срок соглашения футболиста истекает летом 2025 года.

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