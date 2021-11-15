Генерал КГБ в отставке Нинель Лесков скончался в Перми

Экс-начальник УКГБ Нинель Лесков скончался в Перми на 90-м году жизни. Трагическую новость о смерти генерал-майора в отставке сообщили на сайте Пермского краевого отделения КПРФ.

Члены регионального отделения коммунистической партии выразили слова соболезнования родным и близким отставного силовика. Причина смерти Нинеля Лескова не уточняется. Дата и место прощания с генералом КГБ в отставке также остаются неизвестными.

Как стало известно, до переезда в Пермь генерал-майор КГБ служил в Забайкальском крае. Именно там он начал работу в органах Госбезопасности, а с 1982 по 1989 год возглавлял УКГБ по Ферганской области.