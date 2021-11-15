Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

СК проверит данные об издевательствах над малолетним в детском доме в Кургане

Происшествия
СК проверит данные об издевательствах над малолетним в детском доме в Кургане

Следственное управление организовало проверку об издевательствах над детьми в доме малютки в Юргамышском районе.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники СК обнаружили материалы, которые свидетельствуют о фактах жестокого обращения старших воспитанников детского дома с младшими.

«По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — сообщают в региональном управлении СК.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Расследование продолжается.

#ск #курган #детский дом