СК проверит данные об издевательствах над малолетним в детском доме в Кургане

Следственное управление организовало проверку об издевательствах над детьми в доме малютки в Юргамышском районе.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники СК обнаружили материалы, которые свидетельствуют о фактах жестокого обращения старших воспитанников детского дома с младшими.

«По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — сообщают в региональном управлении СК.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Расследование продолжается.