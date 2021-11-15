Десять человек пострадали при пожаре в отеле на Лазурном берегу Франции

Спасатели эвакуировали 50 человек из отеля «Аппарт сити» на Лазурном берегу Франции после возгорания в одном из номеров, пишет газета Nice-Matin.

По данным издания, все произошло в коммуне Антиб в ночь на понедельник. Пожар полностью уничтожил одну из комнат, еще 24 номера оказались сильно задымлены. К тушению возгорания привлекались 63 сотрудника пожарной службы и около 30 единиц специальной техники.

Медики диагностировали у одного из пострадавших сильные ожоги и отравление продуктами горения. Его вместе с другими постояльцами госпитализировали. Еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.

Причины возгорания станут известны по итогам проведенной проверки. Другие обстоятельства не сообщаются.