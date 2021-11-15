Проблема с морскими грузоперевозками на Камчатку будет решена до конца ноября

Проблема с доставкой грузов на Камчатку морем из порта Владивосток будет решена до конца ноября 2021 года. Такое заявление сделал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, вопрос уже решается, а жизнеобеспечивающих грузов, застрявших во Владивостоке, в настоящий момент нет. В Приморском крае выделены достаточные причальные мощности, чтобы все товары отправлялись на территорию Камчатки без задержек.

«На данный момент все поставки ритмичные. Остаются некоторые сложности со строительными материалами и цементом, но до конца ноября они тоже будут решены», — заявил Солодов.

На минувшей неделе министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил президенту Владимиру Путину, что стивидорные компании в портах приемки грузов Камчатки, Магадана и Сахалина не обеспечивают оперативную обработку поступающих товаров. В морских портах Приморья под перевозки каботажного груза выделены отдельные причалы, складские площадки и грузовые средства.