Мурашко сообщил, что комбинация «Спутника V» и прививки от гриппа оказалась эффективной

Одновременное введение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и препарата против гриппа может усиливать эффект.

Российские специалисты завершили клинические исследования комбинации отечественного препарата «Спутник V» и вакцины против гриппа. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», — подчеркнул Мурашко в разговоре с ТАСС.

Глава министерства также добавил, что граждане, которые не сделали прививку против коронавирусной инфекции, значительно хуже переносят болезнь, чем привитые. Кроме того, у невакцинированных пациентов в течение длительного времени после выздоровления могут наблюдаться проблемы со здоровьем. С наиболее тяжелыми осложнениями сталкиваются пожилые пациенты, подытожил Мурашко.

Глава Минздрава России ранее сообщил, что разработка отечественного препарата для лечения коронавируса находится на последнем этапе. Подобного лекарственного средства, по его словам, пока нет ни у одной страны, передает телеканал «360».