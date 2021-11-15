Лукашенко предложил провести социсследование по конституционной реформе в Белоруссии

Масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам стоит провести в Белоруссии, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

Соответствующим заявлением глава государства поделился во время встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции. Он добавил, что органам власти следует знать мнение граждан.

«Думаю, надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения. Как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Россию бы давно «раздеребанили» без главы государства Владимира Путина. По его словам, без российского лидера «не было бы нашей цивилизации».